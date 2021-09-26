台股穩步反彈，惟成交量能相對溫吞。法人表示，由於多方買盤集中點火趨勢的延續，可關注近期交易量增、8月營收增，以及三大法人買超占比增的「三增股」，包括英業達、奇鋐、台揚等15檔，股價續航力道可期。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，市場買盤仍未完全從恒大事件的「驚嚇」中走出，是交易動能略顯薄弱的主要原因，不過，從近期外資延續加碼，並鎖定業績成長股的布局動作來看，對後續行情相對樂觀，基本面支撐力道不容小覷。

根據法人建議，挑選秋節連假後三個交易日的成交張數及法人買超張數，皆超過節前一周合計者，具有多頭買盤聚焦的特點，以及量能逆勢放大的優勢，再配合8月營收繳出月增成績單，第三季業績表現可期等三大條件，為短期選股方向。統計符合上述篩選因素的個股，共有英業達、奇鋐、台揚、上曜、和成、台光電、紘康、健喬、振曜、新巨、信邦、華擎、冠軍、大眾控、建達等15檔個股脫穎而出，股價有望上攻。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，觀察具「三增」條件的個股，大多數還是落在電子上游零組件，反映的是，2021年電子類股趨勢仍是「上肥下瘦」，加上傳統旺季效應，部分中下游代工業績動能顯現，也成為吸引資金回補的主要對象。

奇鋐受惠伺服器與資料中心領域成長動能強勁，8月營收39.12億元，月增1.9％、年增18.5％，近期大獲外資、投信青睞，9月以來合計敲進逾2萬張，押寶業績題材。法人看好在客戶訂單穩定成長下，奇鋐全年伺服器與資料中心散熱營收成長估達五成以上。

此外，MCU市場依然呈現供不應求，紘康訂單有望至少一路旺到年底，市場預期在缺貨情況下，產品價格仍有調漲空間，預期下半年業績動能將更上層樓，24日股價強勢放量漲停，蓄勢挑戰前波高點。華擎則搭上雲端產業，2022年起可望進入超級周期，外資法人樂看台系領導級ODM廠受惠程度最高，給予華擎優於大盤評價，激勵買盤進場追價，一舉收復月、季、半年線三大關卡。

（相關新聞見A3、A6）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意