印尼要求外國旅客入境前須接種兩劑COVID-19疫苗，並在相關系統登錄，取得接種驗證。這個系統顯示，印尼目前接受在境外施打的疫苗有12種，包括台灣的高端疫苗；至於申請者的國籍選項也包含台灣。

印尼自9月中放寬入境限制，開放持短期居留證等簽證的旅客入境，也開放申請工作、商務等簽證，並要求12歲以上的外國旅客須完成兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打才能入境。

印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）今天回覆中央社記者詢問時指出，印尼的「境外接種疫苗驗證網」（Non-Indonesia Vaccination Verification）所列疫苗，都是印尼接受外國旅客接種的疫苗，其中包括高端疫苗。

印尼規定，外籍人士申請簽證前須接種疫苗，且在「境外接種疫苗驗證網」申請疫苗驗證，經相關單位審核後，須在用於防疫追蹤的手機應用程式PeduliLindungi登錄，開啟驗證，掃描條碼，才能入境，入境後在印尼也使用此驗證為接種證明。

在這個驗證系統，印尼目前接受12種疫苗，6種獲得世界衛生組織（WHO）緊急授權，包括中國的科興疫苗（Sinovac）及國藥疫苗（Sinopharm）、英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗、美國的莫德納（Moderna）疫苗和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，以及美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作推出的疫苗。

印尼也接受其他國家政府核准使用、尚未在WHO緊急授權使用清單的6種疫苗。

這其中包括高端（Medigen）、美國諾瓦瓦克斯製藥公司（Novavax）的疫苗、俄羅斯的衛星-V疫苗（Sputnik V）、中國康希諾生物公司（CanSino）的Convidecia疫苗、古巴生物製藥公司BioCubaFarma的阿布達拉（Abdala）疫苗，以及印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）的Covaxin疫苗。

在這個最近才剛開始上線使用的「境外接種疫苗驗證網」中，高端Medigen的英文拼法有點出入，印尼衛生部表示，已經在修改中。

根據印尼外交部網站17日公布的資訊，印尼並未要求印尼公民入境前須完整接種疫苗，在國外已接種者，可攜帶證明，在同樣的系統登錄，取得驗證；沒有施打者，入境隔離期間經2次採檢為陰性後，可在隔離場所接種。（編輯：陳惠珍）1100925

(時報資訊)