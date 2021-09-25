美股本周大洗三溫暖，周一經歷沉重賣壓，道指盤中遭血洗近千點，終場大跌逾600點，然沒幾天即強勢反彈，一連三天收紅，周四更大漲逾500點，有專家警告，美股下周可能相對平靜穩定，他形容為「暴風雨前的寧靜」，呼籲投資人先做好準備。

《CNBC》報導，財經名嘴克萊姆（Jim Cramer）表示，下周企業財報和非農就業數據即將出爐，美股在歷經本周劇烈震盪後，下周將會相對平靜許多，但投資人需要為這「暴風雨前的寧靜」做好準備，這場暴風可能會因為恒大的債務危機而擴大。

恒大原定周四（23日）到期的8350萬美元債券利息尚未支付，市場關注其是否能在30天寬限期前繳清，克萊姆表示，下周一將檢視恒大未獲救助的部分會如何發展。

除了恆大的債務風暴以外，克萊姆列舉出多項重要數據，對下周進預測；下周二至周四都將陸續有含美光、索爾公司（Thor Industries）等企業財報出爐，周五將回顧美國新冠疫情狀況，但鑒於美國大部分人都已經施打疫苗，克萊姆認為染疫人數將會改善。

受恒大債務風暴侵襲，全球股市周一劇烈震盪，美股盤中下跌近千點，尾盤跌幅收斂，終場仍大跌逾600點，道瓊工業指數跌破34000點，然在隔2日後，周三開始強勢反彈，一連三天收紅，道指25日收漲33.18點（或0.1%），收在34798點。

(時報資訊)

#恒大 #美股 #道指

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.18(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.54(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.52(0.10%)
09/25
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
09/24
南韓KOSPI
3125.24 -2.34(0.07%)
09/24
香港恆生
24192.16 -318.82(1.30%)
09/24
上證指數
3613.07 -29.15(0.80%)
09/24
深圳成指
14357.85 -29.51(0.21%)
09/24
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.22(0.72%)
09/24

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