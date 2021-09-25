自疫情爆發以來，全世界政府都加入撒幣救經濟的行列，當然台灣也不例外，繼先前的三倍券之後，今年更是加碼到5000元，市場樂觀預估最快今年第四季就可以看到推升GDP成長的力道，法人表示這也是內需股衝破空頭氛圍的最大利多。

五倍券來了！自新冠肺炎本土大爆發以來，歷經兩個多月的三級警戒，大大重創包括攤販、餐廳、飯店、旅遊等內需市場，為拯救奄奄一息的實體經濟，繼去年七月發放的「振興三倍券」後，行政院再規劃「五倍券」，盼進一步擴大經濟振興效果。據國發會估算，去年的三倍券對ＧＤＰ貢獻最高達○．五三％，每一元的預算創造實質ＧＤＰ最高達到一．九九元；至於今年的五倍券若再加上各地方政府的加碼、企業促銷優惠等挹注，樂觀估計可帶動二○○○億元效益，預期至少可以貢獻ＧＤＰ成長率達○．七％以上。

預計十月八日開始啟用的五倍券之所以備受期待，就是希望能挽救台灣經濟「外熱內冷」的局面，尤其本土疫情爆發的第二季ＧＤＰ成長率雖然達到七．四三％，但卻歸功於出口與投資表現優異，若聚焦民間消費，反而出現年減○．四一％的負成長現象，對經濟負貢獻○．二個百分點，反觀國外淨需求貢獻度則達五．一四個百分點。如今隨著疫情逐漸趨緩，民眾渴望外出的心早已蠢蠢欲動，搭上五倍券的發放，龐大的報復性消費有望傾巢而出，不論是出遊住飯店、吃吃喝喝，抑或是買日常用品、服飾、３Ｃ產品等，滾動的商機有望讓內需產業重回正成長。

挽救外熱內冷的經濟

與先前一樣，五倍券同樣有實體券與數位券，實體券使用方法不變；至於數位券則是此次政府大力推行的領券方式，可選擇電子票券、電子支付或信用卡三大方式進行綁定，且為增加綁定人數改善了不少三倍券的痛點。

由於去年許多實體商家、餐廳推出加碼優惠，卻苦於沒有依據判斷客人刷的卡、行動支付是否真的有綁定振興券，使許多民眾「棄數位投紙本」，加上行動支付使用通路受限，最終導致數位綁定的民眾僅占比約八％左右。因此這次規劃在綁定數位券後，會直接在綁定的平台網頁產生一組代碼以及QR Code，如果是在電商消費，複製貼上代碼就能證明該筆消費使用的是五倍券額度；若是實體商家，秀出QR Code掃描即可。

此外，為減少民眾不便，一改去年各部會的加碼券都要到個別的網站、ＡＰＰ上註冊，今年不論選擇紙本或數位綁定，都可以在開放登記的時間內，到振興五倍券官網上直接勾選加碼券參與後續抽籤；且今年也特別新增「共同綁定」功能，可由一個人作為代表，最多協同四位親友一起綁定數位券，讓每位民眾五○○○元的消費回饋金可累積在主綁人的數位工具上使用。

再者，從商家端尤其非連鎖街邊店、攤商等加碼補助設置行動支付，銀行端加碼綁定回饋等，都足以顯見政府推廣數位券的企圖心，甚至立下今年數位綁定比例至少達二○％的目標。政府之所以如此力推數位券，其實都與「數位轉型」有關。

數位綁定盼達兩成目標

觀察全球疫情狀況，雖說已逐漸趨緩，且疫苗施打率也持續上升，但由於仍受到變種病毒的困擾，因此防疫、保持社交距離依舊是首要目標，進而使「宅」已確定變成回不去的趨勢；也就是說，人的生活出現了結構性的轉變，包括實體零售電商化、遠距上班／教學、居家健身等皆已成為新生活常態，即便將來有一天疫情真的消退或人類找到與病毒共存的生存之道，這些模式也將持續運作下去。

疫情受惠股 富邦媒坐四望三

因此，數位轉型遂成為搭上「宅」趨勢的關鍵要素，過去傳統意義上的內需股、實體經濟相關概念股，若沒有擁抱數位轉型，恐怕將陷入泥淖中，反之，轉型成功或已是趨勢上的公司，市場也願意給予更高的本益比，電商龍頭富邦媒就是享有高本益比的代表。富邦媒股價自去年三月以來一路走高，今年五月後更加速飆漲，日前強勢突破二○○○元大關，擠下祥碩、緊追信驊，排名坐四望三。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2162期精彩當期內文轉載》

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意