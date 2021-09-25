華為公主孟晚舟在北京時間25日凌晨獲釋，稍後搭機返國（目的地深圳）。她在2018年12月1日在加拿大溫哥華轉機時遭到逮捕，如今歷經1028天不自由的生活後，終於在中國政府與民間都不遺餘力的斡旋與施壓下，終於獲釋。針對孟晚舟一案，大陸官煤《環球時報》社論點評，指出孟晚舟「不認罪」的方式獲釋，是本案關鍵。

報導指出，孟晚舟在獲釋前幾小時的視訊聽證會中，只向美國紐約法院承認了有關這個案件的「事實陳述」，但表示「不認罪」。就此維護了自己與華為公司的尊嚴，也有效了維護了中國大陸的國家尊嚴。

孟晚舟是在2018年12月1日在溫哥華機場轉機時，遭到加拿大方面應美國要求逮捕。當時正是美中貿易戰高峰。報導指出，美國開始向中國高科技公司下手，並指出逮捕孟晚舟與隨後的指控是赤裸裸的政治迫害，是大國向商務人士下手的惡劣先例。

環球日報指出，隨後華為公司及孟晚舟，還有加拿大政府進行場馬拉松式訴訟，看似是在搞法律戰，但是加拿大都在看美國的臉色，是西方世界心照不宣的事實。

報導指出，孟晚舟不認罪、華為也不接受巨額罰款或賠償，是中方底線。中國政府就此開了與美國的角力。除了官方力量，民間也對此案展現關注，環球時報就在孟晚舟被關押近1000天時發起連署，很快募集到1500萬的簽名，對加拿大施以來自中國的民意壓力。也指出中國的對此案的態度明確，且背後堅持的力量綿延不絕。

在孟晚舟獲釋離境當天，她在被逮捕之後，中國隨即逮捕的兩位加拿大公民也交保候審，可返回加拿大。這兩件事情看來相似，但報導指出本質截然不同。孟晚舟案打破了國際秩序之間的的基本面，並認為破壞力深遠。國際也將藉此看見美國為政治目的布達手段，將因此留下永恆的汙點。

即便奮力批評，環球時報仍指出期待孟晚舟獲釋之後，能對三年前造成的混亂與震動帶來某種正面的作用，對於中國與加拿大之間重啟關係、還有中美關係的鬆動帶鼓勵。

對於孟晚舟獲釋，環球時報指出是中國國家力量才能塑造如此結果，是因為國家強大才能讓人民有尊嚴的對應麻煩。可以不用為了活下去苟且偷生，也不用豁出去的以卵擊石。

(時報資訊)