特斯拉執行長穆斯克上周五（24日）表示，基於目前許多晶片廠正在興建中，今年來重創汽車產業的晶片短缺危機可望在明年結束。

穆斯克在出席義大利科技周的線上活動時樂觀預測，全球晶片缺貨問題很可能在明年獲得解決。他指出由於許多晶片廠目前已在動工，明年預料將有良好產能。他還認為全球晶片短缺應該只是「短期」問題，並不會長期持續下去。

特斯拉股價上周五收高2.75％至774.39美元。

包括英特爾與台積電等晶片大廠先前已表示將在美國擴產以提高產能。不過新廠要正式加入投產行列恐將需要幾年時間。

Forrester顧問公司研究部門副總裁唐納爾（Glenn O'Donnell）看法就沒有穆斯克如此樂觀，他預期全球晶片荒可能要等到2023年才能解除。

他曾在4月部落格上寫道:「因為需求仍然處於高檔，加上供給依舊緊俏，我們預期短缺問題將歷經2022年一整年，並持續到2023年。」

全球晶片匱乏已對多項主要產業造成打擊，當中又以汽車產業受創最深。例如福特、福斯與戴姆勒等主要汽車製造廠商都被迫暫停生產，並且調降產能目標。 穆斯克曾在第一季財報法說會上坦承，特斯拉正面臨一些供應鏈的問題。他在當時還提到二、三兩季，特斯拉將會遭遇供應鏈最困難的挑戰，晶片缺貨就是問題之一。

之後他在7月還提到，特斯拉的家用儲能系統Powerwall，也因為受到晶片供應不足波及，導致產能出現落後。

AlixPartners諮詢機構日前曾預估，晶片荒將在今年導致汽車業營收損失2,100億美元。AlixPartners汽車與產業部門副主管韋克菲德（Mark Wakefield）發布聲明表示，馬來西亞因疫情造成的封鎖措施以及其他地區的問題持續，已使得全球晶片危機更加嚴峻。

(時報資訊)