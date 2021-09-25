香港支聯會今日（25）日在旺角六四紀念館舉行特別會員大會，商討解散議案，逾20人出席大會，支聯會指超過法定人數。至下午3時許，支聯會特別會員大會大比數通過解散議案，41票贊成、4票反對。

大會推舉支聯會秘書蔡耀昌主持會議，會前默哀悼念支聯會離世義工，之後開始就解散程序進行討論。

至下午3時許，支聯會特別會員大會大比數通過解散議案，41票贊成、4票反對，並在無反對下通過委任蔡耀昌和鄧燕娥擔任清盤人。

正在服刑的支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁早前發表聲明，指當前社會環境，支聯會主動解散是最好方案，呼籲成員支持，但同樣身處獄中的副主席鄒幸彤則透過社交網站發信，呼籲支聯會切勿主動自行解散，形容「不可能換到任何好處」。

(時報資訊)