香港支聯會今日（25）日在旺角六四紀念館舉行特別會員大會，商討解散議案，逾20人出席大會，支聯會指超過法定人數。至下午3時許，支聯會特別會員大會大比數通過解散議案，41票贊成、4票反對。
大會推舉支聯會秘書蔡耀昌主持會議，會前默哀悼念支聯會離世義工，之後開始就解散程序進行討論。
至下午3時許，支聯會特別會員大會大比數通過解散議案，41票贊成、4票反對，並在無反對下通過委任蔡耀昌和鄧燕娥擔任清盤人。
正在服刑的支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁早前發表聲明，指當前社會環境，支聯會主動解散是最好方案，呼籲成員支持，但同樣身處獄中的副主席鄒幸彤則透過社交網站發信，呼籲支聯會切勿主動自行解散，形容「不可能換到任何好處」。
(時報資訊)
34798.00
+33.18(0.10%)
05:05
4455.48
+6.50(0.15%)
05:05
15047.70
-4.54(0.03%)
05:16
3453.92
-3.52(0.10%)
05:16
30248.81
+609.41(2.06%)
09/24
3125.24
-2.34(0.07%)
09/24
24192.16
-318.82(1.30%)
09/24
3613.07
-29.15(0.80%)
09/24
14357.85
-29.51(0.21%)
09/24
7051.48
-26.87(0.38%)
09/24
6638.46
-63.52(0.95%)
00:05
15531.75
-112.22(0.72%)
09/24