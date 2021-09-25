華為前財務長孟晚舟在北京時間25日凌晨獲釋，這項消息曝光後，成為中國大陸民眾最為關注的事件。面對親愛家人即將返回，她同父異母的妹妹藝人姚安娜也發出微博分享心聲，表示「姊姊你永遠是我的榜樣，是全家的驕傲。」對姐姐傳遞了暖心的關心之意。

孟晚舟獲釋的消息，持續成為微博實時熱點新聞，也成為百度熱搜（中國大陸慣用的搜尋引擎）的熱門事件。包含她登機前與朋友擁抱淚別說「不哭」、搭乘包機期間的感言，都成為網有關的焦點。

面對闊別家園近3年的姐姐，姚安娜推文分享得很仔細，表示「姐姐的飛機已非過北極上空，很快就能回到偉大的祖國。沒有祖國的強大，就不會有姐姐的自由和家人的團聚，感謝黨和偉大的祖國，姊姊你永遠是我的榜樣，是全家的驕傲。」發言同樣感謝了中國政府，與孟晚舟在飛機上的發言不謀而合。

而針對女兒孟晚舟終於被釋放，華為創辦人任正非尚未回應。但他曾在2019年12月（孟晚舟是在2018年12月1日在溫哥華轉機時遭到逮捕）接受加拿大環球郵報採訪時曾分享到「正常的利歷史長河中，磨難都會出來英雄。孟晚舟經歷的磨難，也會對他的意志產生很大的提升。這對他來說是一個很大的財富。」不僅如此，任正非不僅肯定女兒能因為磨難更為成熟，也對她的經歷與實力表達肯定，指出「孟晚舟回來還是做他的CFO，當然這個CFO意志更堅強了。」

除了家人對孟晚舟獲釋歸國表達期待，中國大陸外交部發言人趙立堅也透過個人微博發「歡迎回家」不難看出這是一件舉國矚目的事件。

(時報資訊)