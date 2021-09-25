華為財務長孟晚舟與美國司法部達成緩起訴協議，周五（24日）終於獲釋並返回大陸。2018年12月以來，49歲孟晚舟大部分時間都是配戴電子腳鐐在家拘留，等候美國要求引渡的判決，如今重獲自由，左腳上戴了超過1千天的腳鐐摘下後，清楚可見暗紅色瘀青。

這3年來，孟晚舟無數次出庭應訊，而她出現時總是全身高檔名牌，不是穿著貴氣套裝，就是揹的愛馬仕包，最令注目的是踩著閃亮亮高跟鞋上方，左腳踝配戴電子腳鐐。

據了解，孟晚舟所戴的電子腳鐐，是由加拿大唯一一家SafeTracks GPS電子腳鐐供應商所提供，該電子腳鐐高約120毫米、寬為88.9毫米，重量為274.9克，一次充滿電可用50～56小時，可工作溫度從-20℃至60℃，代表保釋者即使24小時佩戴也沒有問題。

監控腳鐐除了內置GPS功能，還設有2或3方實時語音通訊功能，監控單位可以隨時通過系統，與保釋者對話，腳鐐設有收音及喇叭系統。

孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議，加拿大撤銷引渡她赴美受審。孟晚舟獲釋後，眼尖的外媒一個鏡頭捕捉伴隨孟晚舟逾千天的腳鐐已拿掉，左腳內側清楚可見暗紅色瘀青。

孟晚舟發表談話提到，過去三年自己的生活發生了翻天覆地的變化，但自己相信黑暗中總有一線光明。「這是我生命中一段無價的寶貴經歷，想感謝我的祖國，還有我祖國的人民對我的的支持和幫助。這是我走到今天最大的支柱。」

(時報資訊)