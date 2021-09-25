大陸央視報導，華為公司在25日發表聲明稱，期待孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚。但華為也表態，將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利。
孟晚舟已在當地時間24日從加拿大搭上班機，預計在台北時間25日晚抵達深圳。孟晚舟在2018年12月於加拿大溫哥華機場被捕，被美國指控金融詐欺、違反美國制裁與伊朗交易等罪行。
華爾街日報指出，孟晚舟在視訊出庭時承認參與部分不當行為，而美國檢方則緩起訴並撤銷她的電信欺詐和銀行欺詐指控。
美國檢方指出，孟晚舟的承認證實華為在伊朗的活動欺騙全球金融機構、美國政府和公眾。
有分析指出，美國認為孟晚舟的供詞可以用後繼續制裁華為。而按照華為最新的表態，將會持續在法庭上進行抗爭。
(時報資訊)
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