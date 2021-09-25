振興五倍券25日上午9點起紙本預訂開跑，民眾可於五倍券官網或4大超商進行紙本券的預訂。（張鎧乙攝） 行政院推振興五倍券刺激經濟，日前才經歷數位綁定的系統當機災難，今日9時開放預約紙本五倍券，有民眾一早9點就到超商卡位，人潮卻不如預期的多，但超商店員無奈表示，許多想領紙本券的長輩不熟系統操作，因此花了不少時間教導，還有民眾得知預約時間到10月1日後，就先行轉頭回家。

紙本五倍券首波開放預訂時間為25日至10月1日、領券時間為10月8日至21日，第二梯次則是10月25日31日預訂，領券時間則是11月8日至21日。今日適逢預約首日，民眾除可上官網預訂，也可持健保卡前往4大超商的系統操作。

記者實地前往北市統一超商和全家便利商店，店員表示今日人潮沒想像多，但相較起年輕民眾，預約實體券的長輩似乎更多，大多是聽廣播、電視新聞得知消息，隨後前往超商操作系統，但不至於造成太長人龍，只不過長者多半不會操作系統，因此時常需要「當客服」前往教學。

另名店員表示，由於紙本券並無像數位綁定有「好食券」的搶購名額，還分為兩個梯次可預約、領券，時間其實很充裕，有些民眾聽聞此消息，就轉頭回家休息，說下次再來預約就好，但也不排除是因為假日，排隊人潮有被分散。

張姓民眾笑說，因為上次是綁定數位三倍券，這次想拿看看紙本券，才會去超商登記，但人潮的確蠻少，他中午前往信義區某超商操作，只花不到10分鐘。另名謝姓民眾則表示，因數位綁定能用的地方不算多，因此選擇和朋友前往到超商登記，還可以換免費咖啡和禮券。

也有民眾遇上排隊人龍，周姓民眾指出，他上午前往超商時，大概有7個人在排隊，當時因紙張卡住所以耗了一點時間，但換完後很快就登記完成。

(時報資訊)