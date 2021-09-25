據《紐約時報》報導，美國司法部於24日達成緩起訴協議，讓中國大陸電信龍頭華為的財務長孟晚舟得以返回大陸。報導認為，儘管此舉消除中國大陸與美國兩個超強之間的一大麻煩；但是，美國對華為的攻勢起自於阻止該北京主導5G通訊網路，還與華為竊取美方大量科技有關，只靠釋放孟宛舟難以樂觀斷定雙方的戰爭會畫上休止符。

報導中指出，就在孟宛舟獲釋後的數小時內，北京便釋放先前逮捕的2名加拿大公民。他們在孟遭逮捕後不久也遭到北京拘禁。儘管外界質疑兩人是因孟案而入獄，但北京堅稱兩者沒有任何關係。

儘管北京釋出善意，但是孟案是華府與北京之間的軍事、科技與貿易競爭，且日益惡性循環的產品，陳年久病難靠一劑藥方就足以除病。

首先，整起事件都有冷戰時期的氛圍存在；孟在大陸被視為新特權階級的一分子，其利用權力為北京在全球擴大科技影響力，也因此成為美國與大陸冷戰式競爭的犧牲者。甚至，雙方幾乎同時釋放相關人員的做法，更有冷戰時期的影子存在。

其次，雖然這樁長達3年的纏訟落幕，讓拜登與習近平的和解透露出一絲曙光；不過，就在同一天，拜登在白宮舉行四方安全對話(QUAD)峰會。儘管沒有直指北京，但這的確是拜登再一次建構聯盟制衡影響力不斷上升的北京，不免讓大陸覺得美方大玩兩手策略。

再者，孟案背後牽者的利益多元，絕非只有詐欺這麼簡單。過去3年來，孟在繳納高達800萬美元的保釋金後，就一直待在溫哥華的豪宅內。表面上，美國是因為華為出售電信設備給伊朗而引發的詐欺案，要求引渡孟；但背後其實有著美國阻止華為甚至是北京主導5G通訊網路的意圖，以及美方對華為竊取其技術的不滿。除去的孟，其他根本因素並沒有消彌，難以樂觀斷地圍繞於華為的鬥爭會順利落幕。

換言之，孟案的告終不代表著美國對華為的攻擊落幕。儘管美國與孟達成緩起訴協議，但司法部對華為的刑事訴訟仍在進行中。事實上，檢察官可能會拿孟坦承不當的自述，作為起訴華韋的證據。這其中包含誤導銀行高層，使得華為可以避開制裁。

從全球權力格局來看，華為更成為全球兩強的角逐戰場，雙方用盡各種國家權力工具，好在愈演愈烈的科技競爭中獲勝。川普時期或溫情勸說、或揚言威脅盟友不要採購華為設備，以免北京提升在全球各地攔截數據的能力，而發生衝突時網路還可能遭切斷。

拜登上任以來，美國禁止出售華為關鍵晶片，逼迫華為尋求自給自足；不過，在切斷供應晶片給華為後，該企業的營利能力與影響力受到相當削弱。

總而言之，孟案與華為都只是美中權力角逐的一小部分。隨著兩強對立，華府很難停止對該企業的攻勢。

(時報資訊)