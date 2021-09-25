華為財務長孟晚舟獲釋，隨即搭乘大陸政府包機返國。孟晚舟案本質上是美國科技戰的一部分，透過美國國內法與司法手段，阻卻外國科技公司超越美國，以保障美國高科技競爭優勢，是地緣政治的一環。

但美國到嘴的肉為何又鬆開了呢？或許可以找到一些理由，如加拿大9月20日大選結果，反中保守黨並未贏得選舉，自由黨杜魯多仍將繼續組閣，中加關係應該得到維護；或者是20日聯合國人權會議，大陸代表以孟晚舟案為例，控訴美加「任意拘留」，而讓主張人權外交的美加感到為難？

但大國競爭不會這麼簡單，美國副國務卿雪蔓訪中，王毅提出「三個底線與糾錯、關切兩份清單」，其中包括撤銷孟晚舟引渡案。將近3個月，美國始終未正面回應「三底線、兩清單」。9月9日拜習通話，雙方都沒有公布完整、具體內容，卻留下一句「推動美中關係重回正軌」，讓世人推敲。

美情報部門8月間公布新冠病毒溯源報告，沒有具體答案，解除了中國溯源輿論撻伐；接著美軍撤出阿富汗，降低中國西部戰略壓力；如今孟晚舟案獲得解決。這些事件不該只是巧合，似乎有意讓美中關係重回正軌，或許拜登也想證明「美中關係沒理由因競爭而陷入衝突(對抗)」。

胡錫進也發表短篇評論對孟晚舟表示祝賀，並指這是國家力量塑造的結果」，希望能對中加關係重啟和中美關係鬆動都產生一定作用。

美國不會改變一個中國政策，台灣對美中關係微妙變化，須有見微知著與防微杜漸的戰略彈性與反應作為。

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(時報資訊)