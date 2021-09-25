好食券使用期限。(取自好食券官網) 好食券。(取自好食券官網) 振興五倍券數位綁定與各加碼券已經開放登記，民眾瘋搶前400萬名完成數位綁定，因為免抽籤就可以獲得500元「好食券」。不過，到底好食券要如何使用、適用店家有哪些？好食券官網也做出相關說明，像是此次採數位方式發行，有導入數位支付工具(含行動支付、信用卡、電子票證)之餐飲、糕餅店家或夜市/市場等小微店家、攤商，即是好食券的適用店家。

以下為「好食券」常見問題的Q&A整理：（資料來源：好食券官網）

Q1：好食券是什麼？

A：經濟為產業振興，特別在行政院振興五倍券外針對數位綁定民眾加碼，民眾只要綁定數位五倍券，前400萬名綁定數位券民眾可以再獲得500元的「好食券」。須綁定數位五倍券才能獲得，限定使用於餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商。

Q2：可以跟振興五倍券、其他加碼券同時使用嗎？

A：可以，回饋折抵部分系統會自動判讀。

Q3：為何好食券只發行電子，不發行紙本？

A：餐飲業今年下半年，全力配合防疫政策及面對消費行為改變影響下，數位支付對於民眾及店家雙方皆能帶來更多的便利性及快速性，鼓勵民眾使用零接觸數位支付，減少感染風險且民眾不僅能以手機快速消費，即時了解消費金額及內容；店家亦省去收現金、找現金之程序，也可定期快速收到好食券的款項。

Q4：什麼時候開始用？可以用到什麼時候？

A：110年10月8日(五)開始消費累計，至111年04月30日(六)消費累積截止，至少每月回饋1次，每人回饋累積上限500元。

Q5：一定要消費滿500元，才有回饋嗎？

A：沒有。依數位支付工具不同，回饋週期有所差異，至少每月回饋一次，用多少回饋多少，每人回饋累積上限500元。

Q6：可以重新綁定數位工具，選擇不同支付工具嗎？

A：

1.依據今年振興五倍券之規定，若個人綁定任一個數位支付工具，即不能再更改其他支付工具。

2.共同綁定者於110/09/22(三)至110/10/1(五)，僅允許共同綁定新增或退出，110/10/2(六)至110/10/6(三)中午12時前僅允許退出或取消綁定。截止時間後即不能再做更動。

Q7：哪幾家電子票證、行動支付、信用卡可以使用好食券？

A：可查詢振興五倍券網站公布可使用數位振興五倍券之業者名單。

Q8：如果使用行動支付綁定信用卡，請問回饋到哪項支付工具？

A：會以民眾所選擇綁定的數位支付工具來做回饋。例如：民眾綁定信用卡，雖使用行動支付來消費，仍計算在信用卡累計之中；若民眾綁定行動支付則以行動支付來回饋。

Q9：如何領？

A：民眾一旦綁定數位五倍券，經系統判讀落於前400萬名的民眾可以再獲得500元的「好食券」加碼優惠。綁定成功後即可獲得「好食券」該網站或APP訊息通知。

Q10：用完後可以重新綁定，再次領取嗎？

A：不可以，每人只能領取一份數位五倍券，數位綁定前400萬獲取好食券，每人只能領取一次。

Q11：有什麼場域限制嗎？

哪裡可以使用好食券。(取自好食券官網) A：好食券主要目的是為了促進民眾進行餐飲業專用，民眾可至好食券官網所公布(網站：foodlover.tw)餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商消費使用。

Q12：怎麼用好食券消費？

A：1.在好食券官網，可查到有使用好食券的店家，屆時可以看到店家的詳細資訊，並直接前往消費。

好食店家怎麼找。(取自好食券官網) 2.結帳時，將依照民眾綁定數位五倍券之支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券之額度，於下期帳單進行回饋。

Q13：使用超過500元時，差額可改用數位五倍券支付嗎？

A：商品價格如大於好食券之使用金額，就差額部份將可由數位五倍券支付。

Q14：如何判定使用好食券消費成功？消費時，會有選擇要用好食券支付的選項嗎？

好食券使用小提醒。(取自好食券官網) A：結帳無須選擇使用好食券，後臺系統會自動判別，金流系統會自動依以下順序認列消費：i原券(認列使用消費1000元)→地方創生券(認列使用消費500元)→好食券(認列使用消費(500元)→五倍券(認列使用消費5000元)，並進行相對應的回饋認列。

(時報資訊)