2022年度健保總額將突破8千億大關，健保費率是否跟著調漲？衛福部長陳時中25日明確表示，目前沒有調整健保費率的準備。

在總額突破8千億大關下，健保會試算指出，健保財務仍相當吃緊，以2022年度總額成長率範圍及現行費率5.17％試算，預估2022年當年安全準備只剩下1.03～0.61個月保險給付支出，而《健保法》安全準備金應落在1到3個月之間，因此11月會在健保會的例會中，討論費率的問題。

不過，陳時中指出，目前沒有調整費率的準備。

(時報資訊)