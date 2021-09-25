大陸央視新聞25日發布孟晚舟在中國政府包機上發布題為〈月是故鄉明，心安是歸途〉的獨家感言。（路透） 大陸央視新聞25日發布孟晚舟在中國政府包機上發布題為〈月是故鄉明，心安是歸途〉的獨家感言，全文如下：

舷窗外一片漆黑，機翼上的航行燈閃爍不停，在寂靜的夜空中，這些許的微光顯得格外溫暖。此刻，我正飛越北極上空，向著家的方向前行，馬上就要投入偉大祖國母親的懷抱，闊別三年的祖國已在天涯咫尺。近鄉情更怯，不覺間淚水已模糊了雙眼。在中國共產黨的領導下，我們的祖國正在走向繁榮昌盛，沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。往事一幕幕閃過，恍若隔世，卻又歷歷在目。

過去的1028天，左右踟躇，千頭萬緒難抉擇；過去的1028天，日夜徘徊，縱有萬語難言說；過去的1028天，山重水複，不知歸途在何處。

｢沒有在深夜痛哭過的人，不足以談人生」，一次次墜入深淵，又一次次闖入暗夜，曾讓我輾轉難眠，更讓我刻骨銘心。淚水抱怨化解不了愁苦，傷春悲秋翻越不過泥濘，與其困頓掙扎，不如心向陽光，衝出陰霾。有些風浪，難免艱險，唯有直面才能揚帆遠航；有些抵達，難免迂迴，歷盡波折終會停泊靠岸。

無數次奔跑，無數次跌倒，唯有此次讓我倍感堅強；無數次出發，無數次歸家，唯有此次讓我熱淚盈眶。萬家燈火總有一盞給我溫暖，浩瀚星河總有一予我希望，感動於心，感激於情。

我們祈禱和平，幸運的是，我們生在一個和平的時代；我們崇尚偉大，可貴的是，我們生在一個偉大的國家。成長在改革開放時期的我，親眼目睹、親身經歷了共產黨領導下的中國和中國人民是如此偉大，全體同胞數十年如一日地艱苦奮鬥，讓我們的祖國走向繁榮富強，人民邁向共同富裕，為世界的和平與發展做出巨大的貢獻。

感謝親愛的祖國，感謝黨和政府，正是那一抹絢麗的中國紅，燃起我心中的信念之火，照亮我人生的至暗時刻，引領我回家的漫長路途。

感謝親愛的家人們，與我一起經歷風雨，見證歲月，安放我所有的喜樂苦悲。是你們的遙遙相伴，陪我越過層層山丘；是你們的默默守護，帶我跨出叢叢荊棘。

感謝親愛的夥伴們，有一種浪漫叫並肩作戰，有一種純粹叫全力以赴，有一種果敢叫奮不顧身，回首此間，滿是靜水流深的情義和雷霆萬鈞的擔當。

感謝親愛的同事們，雖然分別已久，你們的真摯鼓勵和持續堅守，讓我們始終風雨同舟，艱難征程波瀾壯闊，赤誠初心歷久彌堅。

感謝所有關心我的你和你們，就算素未謀面，你們的濃濃情意、切切問候和深深祝福，如一道彩虹，斑斕了坎坷路途上的一隅天空。午夜夢回，最是心底那一輪明月，那一江春水，那一縷鄉愁，亦是我滯留他鄉三年每分每秒的心靈歸宿。

秋風掠過，登機前，溫哥華已需寒衣加身。此時，祖國的秋日正是天朗氣清、暖陽和煦，期待一年好景致，再賞橙黃橘綠時。祝願祖國母親生日快樂！回家的路，雖曲折起伏，卻是世間最暖的歸途。

(時報資訊)