華為財務長孟晚舟獲釋返回大陸，結束在加拿大近3年居家監禁生活。大陸官媒環球時報總編胡錫進表示，孟晚舟最終以不認罪方式獲釋，令人欣慰，反觀法國交通設備巨企阿爾斯通（Alstom）高層曾遭美方起訴入獄，阿爾斯通被迫退出核心業務，而華為和孟晚舟比阿爾斯通幸運得多。

外媒報導，孟晚舟稍早在加拿大庭訊時，美國聯邦助理檢察官凱斯勒（David Kessler）表示，美國政府同意暫緩起訴孟晚舟直到2022年12月1日，若她履行協議內容，美方將會撤銷對她的指控。

值得一提的是，孟晚舟出庭時對各項指控不認罪。法官也批准緩起訴協議，孟晚舟總算鬆了一口氣。

49歲的孟晚舟在溫哥華當庭獲釋之後發表演講，感謝祖國與人民的支持。隨後在當地時間下午4時29分搭上大陸官方準備的包機返回大陸，預計在台北時間25日晚間7時54分抵達深圳。

胡錫進在微博發文，祝賀孟晚舟女士重獲自由。他指出，過去的1000多天對她來說是顛覆性的，對國際關係來說也是顛覆性的；然而在中國政府的強大協助下，孟晚舟最終以不認罪的方式得以獲釋，這令人欣慰。

胡錫進提到，與前法國阿爾斯通公司高管弗雷德里克·皮耶魯齊（Frédéric Pierucci），當年在美國被判刑並受到5年監禁，以及阿爾斯通公司付出高額罰金、並被迫將核心業務出售給美國通用公司相比，孟晚舟和華為都幸運得多。

胡錫進期待，孟晚舟獲釋也是一個標誌性的進展；希望它能對中加關係重啟和中美關係鬆動，都能起到一定作用。「還有，希望這會帶來國際秩序的某種修復，今後再也不應有商務人士在國際旅行時出於政治原因被逮捕。

(時報資訊)