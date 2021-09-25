據《韓聯社》25日報導，儘管首爾政府預測南韓第四波新冠肺炎疫情，將於9月5日至20日之間達到高峰，之後便會逐漸下滑；但隨著中秋佳節民眾瘋狂外出群聚，南韓疫情再度爆發新高。根據南韓中央防疫對策本部通報，截至25日0時，南韓新增確診人數達3273例，為2020年1月疫情爆發以來，首次單日確診人數突破3千大關。專家警告，目前還不是疫情最慘的時候，最糟糕的情況可能在中秋節結束的2週後才登場。

南韓中央防疫對策本部指出，25日新增確診病例3273例，累計298402例。將較於24日新增2431人，25人新增確診人數多出842人。其中，又以首爾最為嚴重，新增確診人數達1222人。

目前南韓已連續81日單日新增確診病例達4位數以上。報導指出，由於政府對可疑的63658人進行篩檢，加上還有1056223人等待篩檢結果，未來確診病例只會增加不會減少。

事實上，隨著中秋假期結束，確診人數就直奔2400人，創下19日以來的新高。換言之，第四波流行已持續近3個月，但完全沒有趨緩的跡象，反而愈來愈嚴重。專家悲觀的預測，儘管政府認為20日以後疫情將趨緩；但中秋節導致大規模人口流動的影響還未浮現，未來感染擴大非常有可能發生。

報導表示，首爾政府也沒料到疫情會蔓延的如此迅速。這證實政府先前預測第四波疫情將在9月5日至20日達高峰是錯誤的，甚至想要預測何時為高峰根本很難。南韓已宣布，10月第一周開始實施隔離政策調整計畫。

專家悲觀的預測，中秋節期間來自首都圈無症狀感染者返回家鄉，透過與家人親友團聚，將病毒傳播至非首都圈。隨著非大都會地區疫情更為嚴峻，勢必將浮現全國大流行。所幸，南韓政府即使每天出現3000名確診病例，醫療體系仍能因應。

甚至，再疫苗覆蓋率進一步拉高之前，還可能會出現每天突破4000例確診的情況。目前南韓完成兩劑疫苗施打的比例約44.8%，接種1劑的比率約73.5%。

(時報資訊)