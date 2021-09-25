大陸電訊業巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟，與美國司法部達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控，結束在加拿大長達3年的引渡攻防戰後，已搭機飛回大陸。至於孟晚舟獲釋是否代表華盛頓與北京雙方關係和緩？中華戰略學會研究員張競今(25日)接受《中時新聞網》訪問時表示，其實還言之過早，孟晚舟案並非獨立司法個案，而是美國打擊華為壓制中國大陸科技發展的藉口，孟晚舟獲釋只是翻過某個鬥爭角力篇章，結束該回合之權力交鋒，要想完全偃兵息鼓恐怕很難，後面還有很多好戲等待上場。

張競直言，所有在受到羈押並無人身自由，自主意志受到壓迫所達成協議，當是當時口服，但事後會不會翻案證明是否完全心服，值得後續觀察。其次是整個過程，經過外交斡旋、政治協商與法律攻防後，西方司法體系程序正義、獨立運自主與公正裁決，信譽掃地程度相當嚴重，西方司法成為國際舞台強權政治政策工具，其實是相當得不償失。

至於許多國際事務專家認為，日前美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話，與孟晚舟獲釋有關，張競認為，這個是外行說法，領袖級高峰對話都要留下冠冕堂皇的歷史紀錄，此種暗中交易私下協商的暗盤勾當，絕對是透過工作階層秘密交涉過程處理，要是政治高層留下與他國就司法案件進行政治交易記錄，恐怕會引發極大政治醜聞，怎有可能會讓領導人直接交易、留下把柄給別人運用呢？

(時報資訊)