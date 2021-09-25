振興五倍券紙本預訂今開跑，民眾一早就到四大超商或五倍券官網(5000.gov.tw)進行紙本券的預訂；根據經濟部中小企業處接近中午時的統計，紙本第一梯次預定，民眾到超商事務機、官網的預定人數分別為42.2萬人次、29.5萬人次，兩者合計超過71.7萬人次。

經濟部表示，振興五倍券採紙本、數位並行，每人僅能「擇一領取」，且個人綁定任一數位支付工具後，即不能再作變更；紙本第一梯次預訂自今日起連續7天，皆可進行預訂，時間相當充裕，民眾可至五倍券可至四大超商事務機或官網進行預訂。

紙本預訂共分兩梯次，第一梯次預訂時間為9月25日至10月1日，領券時間為10月8日至10月21日；第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日，領券時間為11月8日至11月21日。

民眾透過官網24小時皆可預訂，並可選擇任一最便利的超商(市)，例如統一、全家、萊爾富、OK超商，全聯福利中心、美廉社、屈臣氏及康是美藥妝店等通路點領取。

選擇至超商事務機預訂，預訂時間為每日上午 9 時至晚上 10 時，經濟部也特別提醒，在超商預訂一定要原預訂的超商門市領券，不能至其他門市領取，請預訂的朋友注意。

經濟部表示，民眾紙本預訂完成後，得於五倍券官網查詢確認預訂情形；此外，若民眾第一梯次預訂紙本券逾期、未至預訂的超商(市)領取，需重新參加第二梯次預訂或選擇綁定數位券；民眾也可自10月4日起至中華郵政網站(www.post.gov.tw)或以電話預約(0800-700-199)，選擇於10月12日起至所預約的郵局領券。

(時報資訊)

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