華為副董事長、財務長孟晚舟即將從加拿大返中，另一邊華為公司在經營上也有大動作。華為在25日正式發表用於數位基礎設施、伺服器、雲端運算的操作系統歐拉（openEuler），日前也強調不放棄手機業務，多戰線同步前進。
綜合陸媒報導，華為輪值董事長徐直軍日前已經透露，最近對把歐拉重新進行了定位，原來的歐拉更多是服務好華為自身的鯤鵬生態，現在加大開源對外提供服務。加上此前的鴻蒙操作系統，反映出華為在操作系統上的投入。
此外，徐直軍日前也表示，華為手機由於美國的制裁，沒有芯片，確實面臨很大的挑戰，現在基本買不到華為5G手機，但華為不會放棄手機業務，也不會把手機業務出售，會努力讓手機業務在適當時重回正軌。
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