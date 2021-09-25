日本政府官員說，日本首相菅義偉今天在四方安全對話（Quad）峰會上表示，樂見美國、英國及澳洲上週宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦。

路透社報導，日本外務省發言人吉田朋之被問到四方安全對話峰會上是否提到美英澳組成名為AUKUS的新聯盟一事。

吉田朋之告訴記者：「菅義偉首相樂見這3國

建立安全夥伴關係的行動…這將對印太區域和平穩定發揮重要作用。」

美國、澳洲、日本和印度組成的四方安全對話首次面對面領袖峰會今天在華府登場，美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及印度總理莫迪（Narendra Modi）齊聚一堂。

(時報資訊)