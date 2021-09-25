即將卸任的日本首相菅義偉今天上午（美東時間24日下午）與美國總統拜登會談約10分鐘，表達未來日美同盟重要性不變的看法；拜登則說，希望菅義偉卸任後也能繼續提供建言。

72歲的菅義偉9月初表明不尋求連任自民黨總裁（黨主席），意謂月底將卸任首相。

日本放送協會（NHK）報導，正在美國首府華盛頓訪問的菅義偉在出席四方安全對話（the Quad）峰會後，跟拜登（Joe Biden）在白宮會談約10分鐘，拜登夫人吉兒（Jill Biden）也在場。

拜登除了對與菅義偉間友情表達由衷感謝之意，也希望菅義偉卸任後繼續提供建言，「對我來說（菅義偉）是很重要的存在，我會感到寂寞的」。

吉兒表示，日前曾因出席東京奧運開幕式訪日，受到菅義偉夫婦盛情款待，在此表達感謝之意。

菅義偉在會談中除了對拜登與吉兒的友情與信賴表達感謝之意，也傳達未來日美同盟重要性不變的看法。

朝日電視台報導，菅義偉會後受訪時說，基於跟拜登間的信賴關係，日美更進一步致力強化同盟關係，也更加深化兩國間緊密關係。

日本經濟新聞報導，菅義偉被問到任內外交成果時說，在跟拜登間信賴關係下，更加強化了日美同盟關係。

菅義偉還說，希望下一任首相能在不可動搖的戰略下，持續開展對世界和平及安全做出貢獻的外交工作。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100925

(時報資訊)