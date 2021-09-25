大陸海航集團24日公告，接到海南公安機關通知，海航集團有限公司董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。

日前海航剛宣布，遼寧方大集團和國資背景的海南省發展控股正式入主、成為戰略投資者，有望進一步成為海航控股股東。海航24日也強調，集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

陳峰是海航集團創辦人，在2018年海航另一名創辦人、時任董事長的王健在法國墜落去世後，陳峰接替其位置擔任海航董事長至今。海航集團此前快速擴張、在海外有多宗併購，隨後陷入債務危機，並於2021年1月宣布破產。

(時報資訊)

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