華為財務長孟晚舟獲釋返中，大陸官媒新華社25日證實，經中國政府不懈努力，當地時間9月24日，孟晚舟已經乘坐中國政府包機離開加拿大，即將回到祖國，並與家人團聚。

孟晚舟在2018年12月於加拿大溫哥華機場被捕，被美國指控金融詐欺、違反美國制裁與伊朗交易等罪行。孟晚舟隨後在加拿大被拘留近三年、超過千日。美國司法部在當地時間24日，同意緩起訴孟晚舟直到2022年12月1日，若孟晚舟遵守協議中的條件，將會撤銷對其的指控。

另一方面，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在當地時間24日也表示，兩名被拘留的加拿大人已離開中國，正在前往加拿大的路上。

(時報資訊)