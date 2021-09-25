據《路透社》報導，美國總統拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪，以及澳洲總理莫里森，24日於華府白宮舉行四方安全對話（QUAD）首次高峰會。這場會議長達2小時，面對中國大陸形成的威脅，各國元首重申聯手以維護印太地區的自由開放。美官員更披露QUAD將宣布強化半導體供應鏈安全、打擊非法捕魚與領海意識、強化5G合作與監控氣候變化等協議。對此，北京則駁斥該組織「注定要失敗」。

※衝著大陸來

《路透社》指出，此次峰會也聚焦在新冠肺炎疫苗、基礎設施與科技合作等層面。儘管4國領袖在公開講話中並沒有提到大陸，但句句影射北京，大陸顯然是會議首要重點。

莫里森於會議開始時表示，「我們站在一起，我們希望印太區各國永遠不會受到脅迫，所有國家的主權與權利都能獲得尊重，爭端也能得到和平的解決，一切都符合國際法」。

※在印度再增產10億劑疫苗

拜登在與印度總理莫迪談話時也提到，3月時QUAD的線上峰會所達成的疫苗計畫，「預計會在印度加碼生產10億劑疫苗，以提高疫苗的總供應量」。莫迪則回應，這項倡議對印太地區的國家產生頗大的助益。隨著印度於2021年4月爆發新一波疫情並限制疫苗出口後，原本預計在2022年底為亞洲提供10億劑新冠疫苗的計畫因此陷入停頓。

《路透社》表示，印度已準備好於第3季重啟疫苗出口，輸出對象優先考慮鄰國與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。不過，當問及在QUAD倡議之下，疫苗具體開始供應時間，與會領袖則都沒有回應。

※宣布新協議指向北京

1名美國官員表示，QUAD預計會陸續宣布數項協議；包括加強半導體供應鏈安全、打擊非法捕魚與提高領海權意識，這些都是基於中國大陸的威脅而採取的措施。此外，QUAD還會推出5G合作夥伴與監控氣候變遷計畫。

※趙立堅：封閉而排外的集團

對此，大陸外交部發言人趙立堅則抨擊，「一個封閉、排外且針對他國的集團，並與時代潮流、區域國家的願望背道而馳，注定得不到支持、注定要失敗」。

事實上，在會議前美國官員才試圖淡化QUAD的安全合作；不過，由於成員仍會一同進行海軍演習，且都表達對大陸軍事成長快速的擔憂，並憂心北京可能會對QUAD施壓，讓北京怒斥QUAD為冷戰產物，AUKUS加劇區域軍備競賽。

在結束QUAD的會議後，美國副總統賀錦麗與菅義偉、莫里森舉行會議，而菅義偉又和拜登舉行單獨會談。美官員指出，拜登與菅義偉貞對大陸申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership， CPTPP），進行磋商。

(時報資訊)