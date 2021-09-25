結束逾千日的拘留，在與美國司法部門達成緩起訴協議後，華為財務長孟晚舟獲釋返中，已搭上飛機，將在25日晚抵達深圳。

綜合媒體報導，孟晚舟在24日與美國司法部門達成緩起訴協議，加拿大法院也在24日結束對其引渡聆訊。孟晚舟在獲釋之後發表演講提及，感謝祖國與人民的支持。並在溫哥華時間下午4時29分搭乘飛機，預計在台北時間25日晚間7時54分抵達深圳。

孟晚舟不但是華為副董事長和財務長，還是華為創辦人任正非之女。在2018年12月，孟晚舟於加拿大溫哥華機場被捕，被拘留在加拿大超過千日。如今隨著孟晚舟獲釋的消息，外界也關注是否代表中美關係已有轉緩、緊張對立開始降溫。

(時報資訊)