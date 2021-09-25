大陸國資委25日宣布，將組建中國電氣裝備集團有限公司，國家電網所屬相關企業以及中國西電集團整體劃入中國電氣裝備集團有限公司。

據公告，中國電氣裝備集團有限公司將列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業名單，而被劃入該集團的中國西電集團將不再作為國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業。

據天眼查資訊，中國電氣裝備集團有限公司已於23日成立，註冊資本人民幣（下同）1億元，註冊地址位於上海市靜安區萬榮路。國資委持有66.67％股權，其餘股份由中國誠通控股集團有限公司、中國國新控股有限責任公司持有。擔任中國電氣裝備集團有限公司董事長的是中國西電集團黨委書記、董事長白忠泉。

(時報資訊)