振興五倍券採紙本及數位並行，每人僅能擇一領取，由於22日綁定數位券時，官網一度大當機，無法進入，今(25日)9時輪到紙本券開放登記，而時間一到，經實際點入官網時，整個過程流暢，並無出現上次大當機的狀況。

(時報資訊)

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