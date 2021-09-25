台股成交量縮至三千億以下，資金動能似乎消散，連帶股市也沒有太大表現，很多投資朋友認為目前台灣經濟還在高峰，許多公司的營收也都不斷創新高，為何指數到了萬八就止步不前？

許多之前的熱門股都從高點回檔超過30%以上，上方的套牢賣壓重重，許多人都還是抱著「一張不賣，奇蹟自來」的心態在等待解套，但這樣的心態並不正確，因為許多股票的營運高峰其實已經出現，股價要再次「重返榮耀」的機會幾乎渺茫。

會這樣說並不是要打擊投資朋友的信心，而是要讓投資朋友看清楚股票的現況，並非每檔股票都是能夠「長期持有」，如果苗頭不對，一定要三十六計走為上策，只有少部分的股票值得投資人用力抱緊，今天我們先來解釋為何指數卡在這個位置不上不下？接著分享一些我認為前景較為明朗的產業，給投資朋友一個方向。

指數為何止步不前

經濟要衰退了嗎？

我們首先來討論大家最好奇的問題，指數萬八會不會再創新高？用最直接的文字來寫：「年底前創新高的機率小之又小。」原因其實很簡單，因

為我們常說「股市是經濟的櫥窗」，所以股市其實很大程度的反映了一國經濟的熱絡程度。

但所謂的熱絡程度是指什麼呢？其實並不單單是指營收、獲利這些數字，比起這些反映「過去」的指標，我其實更在意反映「未來」的成長性指標，一旦成長性消失，那股價很自然的也會熄火修正。

大家可以看一下附圖，藍色的線是台灣外銷訂單年增率，這項指標很早以前我就已在群組跟節目上介紹過，當時我說這是一項股市的領先指標，通常領先零至三個月。大家可以看到外銷訂單年增率跟加權股價指數基本上是「亦步亦趨」，而我們不是只看外銷訂單的「金額」，而是「年增率」，就是為了要看出成長性。

在三個月前，我有說過外銷訂單年增率的最高峰已過(附圖黃色圈圈處)，原因是因為去年全球受到疫情衝擊，使得基期相當低，但低基期的利多將會從八月以後不復存在。

這不代表台灣的經濟不好，或是要陷入衰退，台股自去年九月以來一路狂飆，最主要的原因就是在反映2021年的基本面，然而大家要注意，時序已經來到九月底，換言之市場已經開始把目光放到2022年，今年哪些企業的獲利極佳，其實都已經反映在股價上，如果現在投資朋友還將目光擺在2021年，那你要趕快調整自己的投資策略。

展望2022年 聚焦這些產業

2021年把累積兩年的需求一次爆發出來，加上供給受到限制，從經濟學的角度必然就是價格上揚，然而2022年後許多的需求就會回到常態，甚至因為今年的報復性消費，把明年的需求提前滿足，導致明年的需求會比常態性更低。

例如消費性電子產品一定首當其衝，很簡單的道理，如果投資朋友今年換了一台電視，明年你還會換嗎？如果今年為了遠距辦公，你買了新的筆電，明年還會再換一台嗎？

雖然指數創高不易，但個股的表現空間還是很大，投資朋友要習慣「選股不選市」，現階段的選股方向一定要避開這類型：「明年不會比今年好」的產業，因為今年利多反映時你沒在車上，現在要開始反映明年利空你卻搶著找座位，這樣不對吧？

那我認為有些產業受到的衝擊相對較小，例如說晶圓代工，由於產能沒有辦法馬上開出來，成熟製程的供給缺口還是存在，因此像是台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)，都還是可以維持在成長的軌道上。

此外像是IC載板也是能見度相當明朗的產業，IC載板又分為ABF載板及BT載板，這兩項技術門檻相當高，因此中國無法馬上開出產能來搶市占率，像是ABF載板中的欣興(3037)、南電(8046)，BT載板的景碩(3189)，都是拉回找買點的好股票。

除此之外，電動車、第三代半導體等等新題材，也是成長性可以期待的領域，因此選股上往這些地方著墨，就能避開「成長性消散」的問題，也較能夠抵禦股市中的波動。

本文作者:紀緯明

(本文摘自《理財周刊1100期》)

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