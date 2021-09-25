中國經濟增長趨緩態勢開始反映在消費數據上，八月社會消費品零售總額較七月衰退，年增率也趨緩。其中，家電零售年增率由正轉負，通訊器材(含手機)及汽車年增幅擴大。美國八月零售銷售雖意外優於預期，但受到持續的運輸問題及晶片短缺影響，八月電子產品及汽車的銷售額也出現月減幅擴大的情況。

缺貨依舊 照漲不誤

中美兩大消費市場的電子產品銷售趨緩，呼應近期電子品牌廠對供應鏈砍單的傳聞，市場對電子元件市場供需反轉的雜音並非空穴來風，邏輯上似乎站得住腳，卻忽略了部分事實。首先，部分品牌的零組件訂單調整，原因來自缺料導致產量減少、產品不夠賣，待缺料問題改善後訂單又會回籠。

其次，電子元件廠的產能供給並未增加，尤其是半導體晶圓代工產能，品牌廠短期砍單只是讓原先嚴重失衡的供需缺口稍為縮小，但實際上仍處於供不應求的情況，缺貨問題依舊存在，反映成本上揚的漲價潮將繼續上演，並不會因此中斷。

相信接下來只要各廠商漲價消息再次傳出，市場對供需反轉的擔憂就會自動消散，目前受砍單利空衝擊的錯殺股價未來都有獲得平反的機會。事實上，在原物料成本不斷墊高下，廠商調漲售價的動作在下半年更為積極，十月為第四季首個月份，不少廠商新一波漲價將生效，可預期屆時媒體又會拿來大作文章，成為炒熱股價漲升行情的助燃劑，投資人不妨可趁著現階段砍單雜音時逢低進場。

台積電掀起產業漲價蝴蝶效應

十月漲價重頭戲就是晶圓代工龍頭台積電(2330)十月起投片生產的晶片將全面漲價，成熟製程調漲二○％，先進製程調漲一○％ ，成熟製程代工廠力積電(6770)也將於十月漲價，不僅會帶動整個晶圓代工廠的漲價潮，也會讓在其投片的IC設計廠更有理由轉嫁上揚成本跟客戶漲價，掀起半導體漲價的蝴蝶效應。台系一線IC設計廠日前已表示，預期明年第一季晶片平均單價將會再漲一○～二○％，並優先供貨給願意接受漲價的客戶。

在車用半導體領域市占率排行第六的安森美表示，因應上游原材料、製造及物流成本持續上漲，不得不同步提高價格，新的價格將在十月一日生效，並適用於新訂單和現有的積壓的未執行的訂單，距離上一次漲價的七月十日不到三個月時間，有利台灣車用半導體廠報價跟漲動作。另因車用晶片能夠優先獲得晶圓代工廠的產能支援，加上漲價效應貢獻，車用營收占比高的台廠營運將會有較大的成長動能。

德儀漲價又延交期 台廠獲得轉單機會

類比晶片廠德儀也表示，因應現在及可預見的未來原材料持續上漲的影響，九月十五日已先漲價，但有NB電池模組廠透漏近期臨時接到德儀通知，九月訂單部分必須遞延至十月出貨，還可能會在十月漲價一五％。

由於德儀的八吋晶圓廠產能短缺很嚴重，為了維持獲利優先生產單價較高的產品，導致單價低於一美元的產品產能嚴重不足，市場缺貨情況嚴重。德儀先前表示，超過八○％產品有穩定交期，隱含另外二○％產品交期並不穩定，造成市場搶貨嚴重價格暴漲，尤其是電源管理晶片。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1100期》)

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