9月23日央行召開例行理監事會，本次針對房市提出了三大修正重點，包括了針對自然人與土地放款的進一步緊縮，同時也將工業用地做了更深度的管控。

其中，對於購屋貸款新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，特定地區包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市等六都，以及新竹縣市。

此外，針對土地過熱問題，調降購地貸款最高成數為6成；同時，調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。

從字面上解讀，央行將近期交易火熱的幾個熱區做更深度的調控，特別是房價較高，漲勢持續，需要貸款的區域，而為了避免錯殺換屋族，也僅緊縮了寬限期；同時，近期全台土地熱，也做出了更進一步的貸款緊縮，並且將媒體比較少提及，不少有擴廠打算的廠商們卻已經積極反映的工業用地做好收緊，避免資金轉進。

中長線影響有三：其一，對於錢少的投資客與中小型建商必然產生壓力，寬限期影響接下來房屋轉手性；中小型建商或是資金不足或是周轉能力不強，加上缺工等壓力，淡出市場或是尋求結盟會是方向。

其二，資金可能流入未管制區：本次限縮在全台七都，但是這波資金有低價區流動的特性，低價區域將漲更凶。

其三，產業重新洗牌：資金做為產業運轉的關鍵，雖然市場熱錢多，總有人買房買地硬要付現，但隨著疫情趨緩，國際資金重新轉向，央行收緊資金短期效果有限，可長期終究會讓市場出現大者恒大，重新洗牌的必然。

在資金氾濫的狀態下，央行作法雖非特效藥，卻是長效方，至於日後怎麼發展，就讓我們慢慢看下去吧。

(時報資訊)