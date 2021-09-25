內政部不動產資訊平台統計，2021年第一季最新數字顯示，桃園市各行政區之買賣契約平均單價中，有五大行政區平均上二字頭，其餘行政區均價仍處在一字頭行情。進一步與2018年第一季均價相比，三年來房價漲幅前三名為「八德區」、「蘆竹區」與「楊梅區」，漲幅分別達22.2%、20.8%與18.3%，絲毫未受疫情侵襲影響，潛力十足！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，八德區拿下三年房價增幅冠軍，主因八德區有綠線捷運行經加持，未來G04站將與北捷三鶯線延伸段交會，加上市府擬開發總產值達35億元的捷運聯開大樓，以及大湳交流道可達國道一號以及三號，南來北往、四通八達，豐富利多加持，區域房市更受許多自住客青睞。

以漲幅居次的蘆竹區，主要房市焦點在上下南崁地區以及大竹地區，均屬商業活動頻繁鬧區，此外正在發展的A10站來說，過去養牛的區域，現在都「長樓」，主要受惠捷運A10站重劃區，該重劃區緊鄰山腳商圈與南山路三段一帶，近海湖坑口工業區，擁有不錯的就業動能，日前標脫之住宅區土地單價每坪在30-40萬元，貼近市場同時符合買家期待！因為相較大竹與南崁區建地價格，A10站周邊的土地3字頭更具吸引力，吸引不少在地建商聞風而來，待重劃區啟動後，對在地工業區、機場等地的就業族群，又能增添購屋熱區供選擇。

楊梅區三年來房價漲一成八表現，主要區域內「低單一字頭」房價吸引人口遷入，上漲動能相當大，加上五楊高架開通著實為楊梅地區挹注大量的能量，以及產業發展的帶動，幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區的進駐，並連結市府規畫中之虎頭山物聯網創新基地及中原創業村，形成桃園新創廊帶等都是帶動「楊梅吐氣」的原因。

業者分析，由於桃園產業蓬勃發展，工作機會充沛，加上各項重大建設與計劃陸續推動，以及桃園相對雙北地區而言，房價仍屬於輕負擔區域，因而打動移居民眾的芳心，選擇來到桃園定居，足見建設、就業等利多帶動房市發展更為強勁。

(時報資訊)