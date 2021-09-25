百億大案「潤隆國家大院」，位於高鐵青埔站第一排，2600坪基地三面臨路。（海悅提供） 雙北各區土地取得難度升高，建商紛紛沿著捷運高鐵南向布局，特別是近年來移居人數攀升的桃園，更成為兵家必爭之地，高鐵青埔站周邊重案競出外，新開發的山鼻重劃區、興和特區也急起直追，吸引新潤、大華建等上巿櫃及桃園在地建商插旗布局。

根據7月人口統計，全台僅桃園市出生人數多過死亡人數，桃園市也是唯一遷入人數大於遷出的直轄市，主要因北北桃生活圈中，雙北房價相對較高，讓桃園成為不少年輕人定居、置產首選。建商則是看好桃園人口紅利，以及雙北土地取得不易，沿軌道經濟南向發展。

青埔最大的亮點是最近幾次標地，吸引宏普、興富發集團、中悅(自然人)等知名上巿櫃建商競逐，最後決標的價格都蠻高，顯示業者看好這區域發展潛力。

以日前宏普砸26.3億元，擊敗16組競爭人馬，拿下中壢青埔青芝段146地號面積約1739坪建地為例，換算下來每坪土地單價高達151.3萬元、溢價率高達58.4％，巿場人士預估，未來這塊地推案價格至少要賣到50萬以上，才合成本。宏普執行副總游武龍也證實，這塊地標下，雖溢價高，但每坪只較出第二高價者多出2萬，顯示現在好地段土地取得不易，這塊地應會在明年下半年推出，售價應約每坪60萬元左右。

建設雲集青埔搶手

巿場人士表示，青埔是航空城門戶，重大建設雲集，後巿具發展潛力，是吸引業者前往布局的主因。目前當地指標案包括「宏普画時代」、「亞昕喜徠登」、「威均青塘園」、「潤隆國家大院」等。

潤隆近期推出總銷逾百億的「潤隆國家大院」，即位於高鐵站第一排，2600坪基地三面臨路，坪數規畫為20至35坪；值得一提的是，此案公共空間禮聘來自英國的G.A group團隊進行設計，G.A group團隊以國際豪華飯店公共空間與住宅公設設計聞名，台灣較知名業績如W HOTEL即是出自G.A group團隊之手。此案訂簽只要5％，也是吸引購買人買進的主因。

住展研發展何世昌指出，近來新店央北挑戰70萬新高價、板橋江翠挑戰65萬，青埔上一波多頭均價漲到每坪30幾萬，後來回檔至每坪20出頭萬，目前再度叩關40萬。

游武龍指出，宏普在雙北素地越來越少，都更又往往耗時5至10年，3年前就已規畫沿著捷運、高鐵等軌道沿線南下發展，參與土地標售，但總與標案失之交臂。近來才陸續取得土地，跨出雙北，深耕青埔，預期10月第1周將推出總銷近60億的「宏普画時代」的時代館、時尚館。

機捷沿線房價攀升

何世昌預期，可以看到機捷沿線房價向上攀升，如興和特區(A20)新的重劃區剛標地，應是一下個桃園主戰場，預售價格坐2望3。

此外，新潤董事長黃文辰指出，新潤在蘆竹的A10站山鼻重劃區內有3、4塊基地，約800戶的案量，會深耕這區，主要看好這地段房價在相對低檔，鄰近新北，與林口成熟生活圈只有一站的距離，近年來脫北者不少輕移民到蘆竹、南崁一帶，近期將推出「新潤捷韻A10」等案。

山鼻重劃區面積較鄰近的青埔、龜山與林口新巿鎮等重劃區小許多，僅39公頃，目前已吸引新潤、大華建等多家上巿櫃及在地建商進駐，巿場人士指出，區內新案房價坐2見3，品牌建商新案單價已賣到每坪30萬左右。黃文辰預期，由於重劃區面積小，將在2至3年新推案就會趨於飽和。

業者盼政府伸援手

對於央行重手打房，業界人士表示，後續影響還待觀察。但也強調，目前房價攀升主要與地價、營造成本飆漲有關，且業者多僅反映部分成本，這次央行打房，部分是想平抑地價，但卻已影響小建商生存空間，建議政府對房產產業鏈也能有協助配套機制，如缺工引發的工資飆漲，通膨造成原物料價格攀升，提出解決之道，對業者施以援手，才能有效緩解房價漲勢。

(時報資訊)