經濟部公布8月外銷訂單535億美元，續創歷年同月新高，年增17.6％，為連續18個月正成長，但略低於先前預估的2成。經濟部統計處長黃于玲指出，主要是因為國際品牌手機進入新舊產品交接期，宅經濟和遠距商機受疫情趨緩而降溫，基本金屬估計過高等因素造成。

8月外銷訂單「連18紅」，不過離2009年10月到2011年11月那波「連26紅」，及歷史紀錄的「連79紅」，還有成長的空間。

經濟部表示，隨全球經濟穩定復甦，終端消費動能穩健，帶動科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，加上國際原材物料行情維持高檔，致各大貨品接單續強。

科技產品接單，以電子及資訊通信產品接單活絡，分別年增17.7％及4.6％；光學器材年增23％，主因大尺寸面板價格居高檔，及車載面板接單成長。

傳統貨品方面，因市場需求回溫，加上原材物料價格維持高檔，帶動產品價量齊揚，基本金屬年增47.9％、機械年增28.9％、塑橡膠製品年增45.3％、化學品也年增56.1％。

此外8月份外銷訂單海外生產比49.3％，較上年同月下降4.4個百分點，主因海外生產比較低的傳統貨品接單成長幅度高於科技類貨品所致。

展望未來，黃于玲表示，COVID-19變種病毒持續在全球蔓延，美中貿易與科技紛爭仍未解，加上時序進入秋冬疫情有再升高之虞，恐增添全球經貿的不確定性，但隨著各國加速疫苗施打及陸續推動振興方案，有利全球景氣穩健復甦，此外新興科技應用及車用電子需求仍殷，加上消費性電子新品陸續上市，以及國際油價及鋼價續居高檔，均可望維繫外銷接單動能。

(時報資訊)