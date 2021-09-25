數位五倍券領取人數大減！昨單日數位綁定僅33萬人，是開放3天來最少，合計333萬人預約領取，離預期周五破400萬份有一段距離。這兩日也開始傳出民眾發現綁通路不如想像得多，想後悔「跳船」改領紙本，但行政院政務委員唐鳳明確說「無法取消」。

有選取數位券民眾反悔，認為數位券要先自己存錢5000元，才能使用，不滿想退綁。唐鳳昨天在立法院表示，這次是分散式綁定，業者端實作，不太可能要求所有業者實作取消或轉移功能，目前沒有數位綁定取消或轉移的規畫。

數位五倍券9月22日開綁，可以使用信用卡、行動支付、電子票證綁定。截至昨晚9點止，數位綁定人數達333萬人，其中86萬是共同綁定(家人)。

回顧首日開放時，第一天就衝到207萬人，完敗三倍券數位券人數，氣勢驚人。但第二天力道即減半，勉強破300萬，多不到100萬人。到第三天更弱，單日剩下33萬人。可預期今天紙本券預訂開跑，吸走民眾目光後，數位請領人數將更縮水。

由於經濟部數位券使用比例目標是全體2成、460萬人，以這樣的成長速度，恐要加很大把勁。而數位券首日造成搶註熱潮，跟今年多送500元好食券大有關係，如果未來幾日400萬份送完，請領人數恐更是直線下降。

如此好食券是否可能加碼份數，以繼續刺激數位人數？經濟部表示，會思考一下，目前沒有財源，但如果要力推數位比例，後續會討論思考誘因。

唐鳳表示，目前登記數位券人數比起去年多了不少，接下來的挑戰是確保所有綁定數位券的朋友，無論數位標章運作，或折扣廠商、電商加碼優惠等，都可以順利執行。

另外七大加碼券勾選抽籤，最夯的國旅券已達到780萬人登記，其次是農遊券、藝Fun券各773萬、758萬人，最少的是I原券僅110萬人。

(時報資訊)