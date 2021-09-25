疫情二級警戒下，這場被視為「電信業嘉年華會」的蘋果iPhone 13首賣會，不見凌晨就來排隊的瘋狂果粉，加上五家電信對此時辦活動的態度迥異，不是改線上，就是縮小規模，熱灶燒不起來的現象，或許將成為「新常態」。

蘋果iPhone登台逾10年，從最早台灣就算擠不上首發名單，果粉甘願凌晨排隊開搶，電信業者也樂於砸錢辦首賣衝人氣，到iPhone 7成為分水嶺，換機頻率拉長、開賣時間也從凌晨改到早上8點，甚至因499轉向買單機。

今年因為疫情，原本能高調舉辦的首賣會更是一波三折，中華電信因為公股背景，不敢跟防疫準則作對，改為「線上發表、現場排隊照常加碼」，等於先澆了冷水，於是乎台灣大哥大跟進得更徹底，全部改線上首賣。

遠傳雖挾全球網速第一之勢，成為三雄中唯一敢辦實體首賣會的，但不可諱言，少了鄰居同街唱和、相互拉抬聲勢，確實也有些獨木難撐大局之感，加上台灣之星縮小規模、亞太遠離搖滾區，都讓嘉年華會遜色不少。

加上蘋果升級幅度小了、忠實果粉也不再每年換機，加上除五家電信業者，蘋果直營店開了、官網可直接訂、電商平台也都能買得到，更讓現場排隊彷彿上個世代的事。

隨著中華電信年底將撤離威秀、遠傳也表態要同進退，未來要在「電信大街」看到互相車拚的畫面，機會不大。

只是誰也沒想到，疫情讓這「告別秀」辦得零零落落，那些年我們熬夜買的iPhone，只能留在回憶裡。

(時報資訊)