蘋果新機iPhone 13昨日開賣，雖然首賣會場僅有零星果粉排隊，盤價甚至開跌，但下午過後購機民眾湧現，各家電信門市及德誼等授權經銷商專櫃陸續出現人潮。電信五雄普遍認為蘋果今年訂價策略突出，不僅預購量有過之而無不及，更有機會出現長尾效應，整體換機力道將超越去年的iPhone 12。

預購搶手 看好長尾效應

與往年最大不同，iPhone 13系列四款新機今年同天開賣，根據先前預購統計，仍以高階的iPhone Pro買氣最旺，占比達6成，以新色天峰藍最為搶手。且對比去年首日缺貨，今年各機型到貨量算是平均，首批約20萬支。

中華電信董事長謝繼茂表示，蘋果這次的訂價策略打破傳統，過往新機都比舊機貴，但iPhone 13卻比前代iPhone 12便宜，將吸引果粉購買新機衝動。他正面看待銷售表現，也有助於推動1399元以上高資費用戶申辦。遠傳總經理井琪則說，iPhone 13比前一代便宜一些，看好後續長尾效應，整體銷售能量未必遜於去年，且相較去年，今年13沒有缺貨狀況。

不見缺貨 激勵果粉升級

相較於各家往年廝殺資費，井琪表示，5G成本太高，希望亂殺價情況不要發生，畢竟各家標得5G頻譜的成本高，也持續投入建設，高額成本負擔下，殺價競爭不健康也害人害己，盼同業能正道競爭。

台灣大哥大總經理林之晨說，今年買氣絕對會比去年好，有過之而無不及，是因去年分批上市，今年是一起上市，且沒有缺貨問題，會激勵果粉升級。但林之晨坦言，短期內看不到5G有爆炸性成長契機，要到2024～2026年。

五倍券上路 成購機誘因

台灣之星資深副總經理朱曉幸表示，從預購狀況來看，iPhone 13比去年蘋果第一款5G手機iPhone 12系列高出近6成，加上到貨量較去年成長2成，今年買氣超過去年沒有問題，加上五倍券即將上路，將成為購機潛在誘因。

亞太電信與遠傳共頻共網後，今年算是頭一遭加入「5G+iPhone首賣」戰局，副總鄧美慧表示，iPhone 13的升級很實在，力拚年底5G滲透率達2成。

(時報資訊)