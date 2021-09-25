受中國大陸房產巨頭恒大債務危機衝擊，全球股市陷入震盪，台股也在22日迎來中秋連假後首個交易日，受到補跌效應影響，終場重挫350.97點，失守「萬七」大關與半年線約17,162.34點，電、金、傳三大族群全面「不支倒地」。

美股則是受到憂慮恒大集團瀕臨違約危機對金融環境的衝擊，四大指數於台灣中秋連假期間表現弱勢。法人指出，恒大危機目前影響程度雖不至於過大，惟後續發展投資人仍須謹慎以待。

此外，美國聯準會（Fed）官員亦將於21、22日的決策會議上，對縮減購債計畫達成共識，市場預期，Fed恐準備在11月2、3日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上啟動縮減購債，並直至2022年中完全退場，為未來的升息鋪路。

恒大集團債務違約風險激增、Fed縮減購債的訊息仍未明，美股近期走勢仍不穩定，法人認為，在國際股市壓力下，台股勢必遭到拖累。

不過，中美兩地股市後續若能在FOMC會議後往上突破，對全球股市將是一大利多，且恒大案「利空出盡」之際，亦將推升陸股、港股反彈；反之，則不利台股走勢。

在股市「量先價行」、「有量才有價」的定律下，台股近期成交量能萎縮。在市場資金動能逐漸消退下，顯示台股正處於情況不明的盤勢，建議投資人靜待第三季財報推升，再增加投資部位。

展望後市，市場預期中秋後買盤將重返第三季財報成長「正規軍」，且Fed亦可望搶在縮減QE的11月前進行拉抬，預期屆時將仍有行情可期。

選股方面，法人就點名晶圓代工、電動車、低軌衛星族群為台股「三大主軸」。

此外，國內疫情趨緩、振興五倍券準備開跑，預期台灣內需經濟「五倍券受惠股」包括觀光、餐飲、百貨、電子通路、娛樂等，第四季業績可望衝鋒，亦為可留意族群。

(時報資訊)