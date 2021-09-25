無人機可以幫忙消毒防疫、隔離送餐，還可以上火星。北科大新北市校友會與中華民國航空模型協會合作，即日起至29日，在北科大藝文中心展出模型飛機特展，展出協會理監事珍藏的29架機型，業界專家在現場解說無人機的發展和未來。

「御風而上，啟動未來！」北科大校長王錫福指出，主辦此展的新北市校友會自1989年成立迄今，已耕耘33個年頭，在歷屆幹部引領下熱心參與母校活動，更持續推動智能科技分享、新北校友產學聯盟等會務革新工作，期盼透過珍貴模型飛機的實體展出及專題演講，啟迪新生代對飛機產業及國防科技工業的興趣。

中華民國航空模型協會理事長、北科大傑出校友陳正峰表示，協會是國際航空聯盟（FAI）會員國之一，台灣選手拿過多次遙控直升機世界冠軍，更有世界級的遙控模型飛機製造商。透過這項展覽，為母校110周年校慶增添光彩，帶動青年學子對航空器的認識。

航空模型協會會員、業界專家江衍璋表示，本次參展的模型飛機總價值數百萬元，包括可載重、滅火、噴灑農藥等多功能的E-1植保直升機，身兼固定翼、多旋翼雙模式的HEQ K-1VTOL複合式飛機，再加上有GPS、易操控的飛狼像真機等。

北科大機械系學生林鉅恩已取得遙控無人機證照，正在準備考植保機專業操作證及專業代噴技術人員證書。他表示，單旋翼植保直升機在台並不常見，對此次展出的E-1植保直升機特別有興趣，希望學校多開設無人機相關課程，提供學生深入了解飛控系統的機會。

(時報資訊)