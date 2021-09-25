捷運景安站人潮流量大。圖／信義房屋提供 復興國小教學環境優良。圖／信義房屋提供 新北市中和復興商圈以復興國小為中心，東為興南路、北接南山路、西臨圓通路，介於捷運景安、南勢角兩站之間，除了交通網絡發達外，一大特色就是文教機構林立，包含復興國小、景和國中及景和高中，對於周邊中產小家庭的學童來說非常便利，且超市、行政機關一應俱全，生活機能完善，到雙和醫院也只要三分鐘車程，4字頭房價，吸引許多新北首購小家庭的目光。

信義房屋中和復興店專案經理王姵婷表示，復興國小號稱森林小學，教學環境以中和地區來說屬於前幾名，近來不少家長為了學區而入住復興商圈，緊鄰圓通路上有錦和國中、高中，錦和高中屬於公立學校，提供的學習環境極具口碑，大部分客戶白天在台北市上班，小朋友下課時間早多自行回家，因此家長們偏好選擇購買離學校近的房屋，安全又便利。

捷運景安站以北是景安生活圈、以南屬復興生活圈，後者生活機能成熟，有中和新蘆線及環狀線的雙捷運利多，商圈內超市、行政機關與傳統市場應有盡有，傳統市場如和平街黃昏市場，連鎖店則有家樂福、全聯與好市多等知名賣場，警察局、稅捐大樓、戶政、地政及消防局也在此生活圈中，夜晚則有南勢角夜市及興南夜市，滿足民眾生活所需。

復興生活圈步調比景安生活圈從容，人文氣息濃厚、環境十分清幽，後方有圓通寺登山步道，既可俯瞰中永和、板橋，也可眺覽大台北盆地，因此吸引許多登山客、背包客假日前來，符合新時代休憩機能的考量。

醫療體系方面，王姵婷說，雙和醫院帶動人口遷入，在景安捷運站有免費接駁巴士可搭至雙和醫院，當地生活水準也順勢拉升。未來雙和醫院將會蓋教學研究大樓，不僅能讓醫院升格，也將吸引更多人口，有些購屋者需要醫院，但又不想離醫院太近，而復興、中興街就相當符合這些客戶的需求，且該區保值性佳、人口眾多，未來發展潛力大。

王姵婷表示，復興商圈中最受歡迎的是中興街屋齡10至15年的大樓，每坪單價介於41萬至48萬元，型態豐富，從套房到四房都有，享有豐富且完善的公共設施。這裡許多家族在同一社區有四、五間房子，大多是長輩一間、小孩一間、兄弟姊妹各一間，形成三代同堂、共居社區的一大特色。

另外，年輕人則可以選擇中正路上屋齡14年左右的挑高型產品，現在年輕人喜好挑高產品有較大空間可利用，且社區樓下就有公車站牌，交通便利，深受年輕人族群青睞。

(時報資訊)