?豐（台灣）商業銀行財富管理業務管理部資深副總裁曾詩如 計畫已久的粵港澳大灣區跨境理財通和債券通「南向通」已正式開通。

粵港澳大灣區跨境理財通是專為個人投資者設立的跨境投資計畫，粵港澳大灣 區中國內地城市和香港的合格居民可投資由銀行在對方市場銷售的理財產品。

大灣區經濟實力強

該計畫被設計成閉鎖系統，個人額度為人民幣100萬元，「南向通」和「北向通」各設人民幣1,500億元的單邊總額度。粵港澳大灣區是中國最發達、最具創新力與活力的經濟區之一，人口只占中國總人口的5％，但生產總值占中國國內生產總值的12％（2019年1.6兆美元）。因此，政府自然會選擇粵港澳大灣區作為試驗跨境投資的地區，以利用香港發達的個人投資業務，以及中國內地的財富管理業務。

在9月24日開通的債券通「南向通」預計將能進一步推動資本流動自由化。該計劃將允許境內機構投資者通過香港進入國際債券市場，作為對債券通「北向通」（2017年7月開通）的補充。每日和每年的初始總額度分別為人民幣200億元和5,000億元。

我們認為，考慮到初始額度與現有投資管道相比並不是很大，例如滬深港通、 債券通「北向通」、中國銀行間債券市場（CIBM）與合格境外機構投資者（QFII）/人民幣合格境外機構投資者（RQFII）計畫不設總額度，這兩個新計畫的開通對美元兌人民幣匯率的影響可能有限。但正如我們之前所看到的，這些互聯互通計畫，例如滬、深港股通可能在試點階段後迅速擴張，並隨著時間推移成為擴大跨境資本流動的重要基礎設施。

中美關係成為焦點

以人民幣計價的貿易和投資結算和清算活動顯著促進了人民幣的跨境使用。目前人民幣已佔到中國跨境外匯支付總額約40％。人民幣的投資貨幣地位將加速提高。隨著跨境資本流動的增加，在岸和離岸匯率與利率之間的聯繫可能也會變得更加緊密。

此外，中美關係方面的消息最近突然轉變風向。9月9日美國總統拜登和中國國家主席習近平進行了第二次廣泛對話，雙方都在努力防止整體關係進一步惡化。自美國總統拜登1月份就職以來，兩國領導人的首次通話是在2月份的農曆新年之前。與此同時，中國美國商會調查，47％商會成員希望取消關稅，超過75％的企業抱怨關稅措施影響其業務營運。

正如我們過去所看到的，即使是部分取消關稅，達成貿易協議的道路也可能是坎坷的。此外，目前美元兌人民幣的匯率水平與2018年第二季關稅威脅首次出現時的6.35，相差不遠。同樣值得注意的是，6.35也是中國人民銀行在今年5月份上調在岸外匯存款準備金率時的水平。

我們認為，宣布削減關稅可能導致人民幣出現下意識反應；但此後市場將把注意力轉回美元的看漲因素，包括全球增長放緩、美國聯準會縮減購買資產規模和新冠肺炎疫情。

(時報資訊)