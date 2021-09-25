社會愈來愈高齡化的結構，凸顯長照需求龐大商機，形成一種退休商機的潛力市場，與生醫產業一樣，都可成為退休理財鎖定的主力產業，也就是醫療保健REITs，包括銀髮住宅、技術護理之家及長照機構等，後市績效表現可期，透過賺「退休財」來當退休金。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據美國高齡住宅和護理投資中心（NIC）資料統計，針對美國70家小型、中型、大型高齡住宅與護理之家，包括企業主與高階管理人員的問券調查結果，超過六成業者預估高齡住宅入住率，將在2022年恢復至疫情爆發前水準。

至於去年疫情以來的經驗，歐美對長照重點機構，防疫上紛紛建立更嚴謹的措施，以降低院內染疫率。未來也將成為常態做法，使長照機構安全性大幅提升，包括近期的變種病毒疫情，也顯現高防護力，刺激未來高齡人口的入住意願，增添醫療保健REITs商機。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，統計顯示，高齡者設施住宅REITs，隨年底入住率將恢復成長，2022年大幅改善且加速成長，預估租金收入季成長可期。雖然高齡者設施住宅受到疫情影響，出現短線震盪，但醫療辦公大樓及生物實驗室REITs表現卻相對穩定，在去年以來的疫情期間，醫療辦公大樓及生物實驗室的需求居高不下，現金流量也同步攀升。

且製藥與生技公司蓬勃發展，帶動生物科技實驗室需求，疫情期間一般民眾轉往專科型醫療辦公大樓或手術實驗室，更推升這兩類醫療REITs出租率及現金流。

如醫療REITs三大龍頭，Healthpeak從生命科學和醫療辦公物業中獲利最多、約占其公司獲利的八成以上，Ventas約32％，Welltower約有24％。且多數政策對醫療照護不動產有利，長線續看好。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊強調，當前高齡住宅、退休社區內建立起嚴謹的防疫措施，醫療保健產業影響有限，短期復甦進度稍微放緩，但長期基本面大方向好轉趨勢未改變。

(時報資訊)