人口老化趨勢使得退休理財議題夯，隨多數先進國家及新興國家，早已積極面對高齡化問題，也激勵生技醫療商機的潛力無窮，因此，討論退休理財的規畫，長期規畫退休金的布局，要鎖定高齡化商機的生醫產業，也就是說，存退休金當然要鎖定退休商機之所在。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，以全球二大經濟體之一的大陸來說，人口老齡化趨勢，且慢性病患不斷增加，醫療總花費持續上升，且醫療系統日趨完善、醫藥行業資本隨之加大，成為大陸健康醫療市場穩定增長的驅動力。

從大陸的公募基金動向來看，看好國內高端醫療前景，持有健康醫療股的占比持續上升，今年第二季已達14.08％，優於整體A股指數占比的10.21％。

再從生技產業細項來看，老齡化及電子產品普及，近視、老花、白內障患者人數逐年增加，隨著人均可支配收入的提高，近視、老花及白內障治療進一步普及。如2019年眼科醫療市場規模已超過人民幣千億元，估計2025年將達人民幣2,520億元。

群益投信指出，觀察生技醫療相關產業的領頭羊，都在NBI生技指數成分股中，具備產業競爭優勢，不僅指標企業多、營運動能強，且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性的指數。包括目前的防疫產業，持續成為投資焦點，全球普遍邁入高齡化社會、醫療保健需求將越來越旺盛，更使得生技醫療業營運長期升溫。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，觀察支持生醫產業商機的三大理由，第一是人口老化需求推動產業增長，第二是新藥研發給產業帶來成長動力，生物創新藥物、腫瘤標靶藥物的研發不斷取得突破性進展，讓無藥可醫的疾病看到治癒的希望，生物科技的發展為產業帶來增長機會。

第三是評價低估具成長空間，隨著全球許多地區重新開放，生技產業開始恢復相關的研發臨床試驗以及產品銷售，預期評價相對被低估的生技股將有成長空間。

(時報資訊)