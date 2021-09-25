他一輩子都在房地產市場，浪裡來、浪裡去，歷經四家上市櫃建商，看盡房市興衰，吳家德這匹千里馬，最後被伯樂、華友聯董事長陸炤廷看上，挖角擔任副總職務，他獨步研發的計算式，可以在三分鐘之內估算土地價格，房產專業也讓他產學雙棲，並立書將經驗傳承後輩，連法官學院都禮聘他講述房產之道。

「這是我人生的最後一站」，24歲投入房地產、現年65歲的吳家德，預告馳騁房市41年的他，將在高雄劃下句點。

中興財稅系畢業的吳家德，因為任職代銷公司期間，協助皇普建設銷售屏東建案，進而認識皇普前董事長段津薪，並轉職皇普，擴大他在土地開發、設計規劃、營建發包、以及業務銷售等領域。

沒想到，1997年國內經歷亞洲金融風暴，房地產從天堂掉入地獄，許多上市櫃公司老板因股票護盤導致財務危機，吳家德臨危授命，接任皇普負責人兼總經理，負責處理公司的銀行貸款及餘屋等後續事宜。

後來，皇普轉讓給國揚集團創辦人侯西峰，吳家德也受侯董之邀，繼續擔任公司總經理，從2005到2011年，花費六年時間，負責債務協商與資產處分，才完成公司財務結構調整，讓新的團隊可以正式入主。

他說，在房市，從工地打雜，一路經過代銷到建設公司，賣房子也要到處跑，全國幾乎都有他的足跡，「我好像沒賺到什麼錢，卻賺了很多經歷與閱歷」。

在台北上班的六年期間，除白天工作，吳家德利用晚上的閒暇空檔，前往誠品書店看書，吸收新知，假日則在高雄科大（建工校區）推廣進修班兼課，講授房地產與經營管理實務，因聲名卓著，也被文化大學高雄進修推廣中心網羅，開闢一系列的房地產實務課程。

吳家德謙稱，在與仲介、建設、代銷業者的課堂互動中，讓他學到更多市場新知和資訊，最後將十年教學經驗集結、出版「房地產理論與實務」一書，目前已經到了第13版。

因為暢銷，演講邀約不斷，連司法院法官學院也因該書的關係，特別安排吳家德前往法官學院，向40幾位法官演講「不動產交易實務」，他說，「雖然不在我的生涯規劃中，卻是人生一段很有趣的旅程」。

如今，房產徒弟眾多的吳家德深刻體悟，不動產就是人生的縮影，屬於景氣循環產業，因此，只要你願意學，累積的專業就很豐富，也就不容易被淘汰，當景氣來時，懂得出手，機會就是你的，所謂十年磨一劍，就可享受豐收的成果。

目前負責華友聯重劃、都更、土地開發、銷售、以及土地競標的吳家德，教學不藏私，只有一個公式他絕不公開，就是他成功開發、三分鐘可以得出土地價格的計算公式，這是土開最有價值的核心。

他說，每塊土地都有基本資料，藉以建立架構，例如使用分區、容積獎勵等，掌握土地成本與效益、營建成本、管銷成本、利潤成數、以及最終房價訂定，進而推敲標地的競爭對手可能的投標金額，佐以市場行情，決定多少價格標購土地、開發、銷售。

吳家德笑說，退休後，計算公式大概也不會公開，更何況現在還在職，只能說抱歉，許多東西，只能房產後輩自己先行體會，「讓我留口飯吃」。

達人座右銘

勝在學習、贏在改變，不怕難，只怕沒機會。

達人小檔案

現 職：華友聯開發副總經理

學 歷：國立中興法商學院財稅系畢業、國立中山大學管理學院

碩士EMBA-4

經 歷：家昌廣告公司總經理、皇普建設總經理、同興開發公司

總經理

興 趣：運動、泡茶、看書

專 長：土地開發、行銷管理、演講

著 作：房地產理論與實務、超強房地產行銷術、代銷仲介紅不讓

(時報資訊)