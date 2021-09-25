東元（1504）集團會長黃茂雄與其長子黃育仁之間的戰火續延燒，燒到了黃育仁掌控的東友（5438），為鞏固股權，東友24日召開股東臨時會並進行改選，由黃育仁陣營勝出，拿下逾七成的席次，黃育仁的東友董事長寶座可謂是「穩當當」。

東元經營權之爭，延燒到菱光、東友，著眼於菱光、東友兩家公司是黃育仁股權的大本營，為分化黃育仁的勢力，老黃陣營從側翼出擊，發起銀彈攻勢，相繼宣布公開收購菱光、東友，逼得黃育仁也不得不跟進展開股權保衛戰。

黃育仁陣營23日才剛以買進庫藏股，引進環泥成為第二大股東，宣告保住菱光經營權。緊接著在24日登場的東友股臨會，會否延續23日的強勢，頓成東元經營權之爭的新焦點。24日舉行的東友股東臨時會重頭戲在改選董事，此次董事改選，擬改選11席董事，內含七席董事及四席獨立董事，為搶得主導權，此次小黃陣營提足了11席名單，表態勢在必得。

經統計，東友前五大股東依序為菱光科技27.37％、東安投資8.17％、天達投資6.78％、中信託光菱電6.2％、光元實業4.24％，至於安富國際雖透過收購取得約7.63％的東友股份，躍身成為東友的第三大股東，但因掌握股權數較低，老黃陣營此次改選，僅提名二席董事及二席獨立董事。

(時報資訊)

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