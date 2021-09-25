在鋁價飆高、運輸成本大增，以及大陸調漲電價三大嚴苛條件之下，鋁質電容廠、鋁箔廠將啟動新一輪漲價潮，業界預期，10月1日後將陸續啟用新價格，目前只差拍板漲幅。

國際鋁價衝高，推升鋁箔成本，挑動鋁電廠的敏感神經，近期鋁電廠、鋁箔廠已與客戶展開議價，協商漲價幅度，日系廠商則是一家一家找客戶談，新一輪漲價潮將啟動，不過因下游終端需求浮現雜音，特別是IT、手機需求相對比較弱，即使漲價已經成為共識，但是鋁電廠如何開口，考驗各廠的智慧。

業界表示，國際鋁價飆漲、運輸成本攀升，加上大陸調高電價，近期又有12個省份分區輪流限電，產線可能陷入做做停停窘境，都會影響鋁電產能，因此即使目前持續議價中，漲幅尚未拍板，但是10月、11月就有機會陸續啟用新價格。

鋁電後勢變數仍多，除了成本的議題之外，全球第一大廠佳美工、第二大廠尼吉康在馬來西亞的生產基地均占其營收約10～15％，以第一大廠的市占率推算，大馬廠影響全球約4％的產能供應，若疫情反覆，產線運作不順，對未來鋁電的供需結構都是一大考驗。

被動元件第四季價格在國巨針對大中華區代理商進行一次性調降後，導致股價承壓，但經計算，對國巨營收影響性約0.7％，可透過市占率提升來降低衝擊，而從國巨對2022年以前的價格看至平穩，整體被動元件價格第四季沒有鬆動壓力，其中鋁電、鋁箔、PPTC因成本驟漲，業者還往上調價。

(時報資訊)

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