雖然近期大尺寸電視面板需求轉弱並造成價格下跌，但面板驅動IC封測廠頎邦（6147）年底前接單一如預期，客戶並未縮減訂單，預期市場擔憂的庫存修正壓力不大。頎邦第三季已順利調漲代工價格，法人仍看好第三季營收及獲利將續創新高，今年營收將改寫歷史新高。

就算業界對明年面板市場景氣能否止穩有所疑慮，頎邦仍看好明年的營運表現會優於今年。

頎邦8月合併營收月增1.8％達24.06億元，較去年同期成長25.9％，連續六個月創下單月營收歷史新高，累計前八月合併營收達181.58億元，較去年同期成長28.7％。法人看好頎邦9月營收再締新猷，第三季營收可望較上季成長5～10％，續創季度營收歷史新高，產能利用率滿載及漲價效應有助於提升毛利率。頎邦不評論法人預估財務數字。

今年上半年電視面板需求強勁且價格上漲，成長動能來自於美國量化寬鬆政策及新冠肺炎疫情帶動宅經濟，進一步推升液晶電視銷售。不過，下半年電視面板需求減弱且價格回跌，關鍵原因在於美國補助停滯影響消費。

由於大尺寸電視面板驅動IC多數採用8吋晶圓製程，受到晶圓代工產能吃緊限制，年底前驅動IC出貨動能維持穩定，尚未出現客戶砍單情況。對頎邦而言，大尺寸面板驅動IC封測訂單至年底前維持穩定，客戶並沒有做任何訂單上的調整，還是依原訂時程接單及出貨，庫存修正壓力不大。

業者指出，電視解析度轉向4K及8K的趨勢不變，同一尺寸面板因解析度升級需要的驅動IC數量將增加30～50％，刷新率提高也會帶動驅動IC用量增加20％，整體需求仍在成長，加上電視面板驅動IC生命周期較長，即使變成庫存還是有機會出貨，所以庫存問題尚未對半導體生產鏈造成影響。

頎邦的中小尺寸面板驅動IC封測接單維持強勁，近期智慧型手機銷售動能放緩並未造成影響。業者指出，5G手機OLED面板滲透率持續提高，OLED面板驅動IC出貨仍在成長趨勢，至於整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）在手機端的出貨動能雖見減弱，但卻開始導入筆電及平板、車用螢幕等新應用，整體市場維持成長動能。

(時報資訊)

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