中鋼（2002）24日董事會通過，對中發控股公司增資55.135億元，加速推動與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同投資的中能風場開發案。

中鋼董事長翁朝棟表示，碳中和與綠電是未來的市場主流，誰能掌握綠電，就能掌握市場競爭優勢。

翁朝棟指出，開發風場和建置風電，本來就要先投入一些成本，這包括風機和水下基礎工程的開發，何況中鋼投資的中能風場，未來能分配的併網容量是300MW，在CIP完成增資案後，中鋼也應儘快完成增資，以加速風場的順利開發。

中鋼總經理也是中能風場董事長王錫欽補充表示，雙方增資後，中能風場的資本額由32億元提高到140多億元，未來風場開發所需要的鋼材以鋼板為主。

中鋼表示，依中能風場開發案進度及資金需求，於55.135億元額度內，與CIP共同增資中發控股。

中能風場開發案通過經濟部遴選，獲配113年併網容量300MW，該公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動該公司綠能產業發展業務。

此外，中鋼24日董事會也通過行政副總經理任命案，由行政部門助理副總經理黃一中升任，自9月24日起生效。

根據中鋼提供的資料，黃一中，文化大學勞工研究所碩士，過去曾任中鋼公關組長、長青資源處長、公共事務處長、中龍鋼鐵行政副總經理、中鋼行政助理副總、中鋼總經理特別助理及中鋼代行行政副總等職。

(時報資訊)

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