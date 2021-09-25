氣動元件廠亞德客-KY（1590）獲准辦理現金增資10,975張，24日為最後過戶日，外資敲進127張，但股價不漲反跌30元，以950.0元收盤。

目前亞德客外資持股76.40％、三大法人持股77.64％，法人是否參與現增，將攸關亞德客募資成敗，備受關注。

亞德客7月初股價曾達1,180元高點，近期股價一度跌回830元，現增每股發行價也從原暫訂的800元下修至718元，預計募資78.8億元，是亞德客史上最大募資案。

亞德客8月營收雖創同期新高，卻因大陸部分省市再度爆發疫情，對人員進出及物流進行管制而無法續創單月新高。

外資認為，大陸疫情若和緩，自動化產業需求9月可望回升，看好亞德客未來業績成長動能。

亞德客財務長曹永祥表示，亞德客9月出貨依舊受大陸部分城市因應疫情，對物流及人員進出不定期管制影響。

第三季氣動元件產業需求向來比第二季淡，今年第三季出貨又受疫情干擾，很難超越第二季，第三季接單及出貨比去年同期好，亞德客9月工廠生產稼動率維持110％。

曹永祥指出，亞德客9月初接單出貨比為1，目前接單出貨比略大於1，雖不及8月1.2，卻比去年同期0.9好，9月及第三季接單及出貨可望比去年同期好。

(時報資訊)

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